Возможна ли федерализация Украины: у Зеленского дали четкий ответ

В команде президента Владимира Зеленского выступают категорически против федерализации Украины, выступая за единство украинских территорий.

Об этом в интервью LB заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт раскрыл подлый план Путина по Украине.