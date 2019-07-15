Парад автономий: раскрыт план Москвы по выборам в Украине

Главной целью России в Украине на данный момент является продвижение политиков, которые поддерживают идею автономии Донбасса и дальнейшей федерализации государства.

Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Юрий Карин.

По его словам, в Кремле в качестве "окончательного решения украинского вопроса" видят влияние на украинские выборы по так называемому "молдовскому сценарию".

"Его суть состоит в навязывании Украине плана "федерализации", который до 2014 года активно продвигался "Украинским выбором" кума Путина – Виктора Медведчука. Он связан с насыщением политической арены Украины (особенно парламента) политиками, поддерживающими идею автономии Донбасса в составе Украины с дальнейшей ее федерализацией. Долгосрочный план, очередным этапом которого станут местные выборы в 2020 году, предусматривает углубление расколов внутри нашего общества за счет "парада автономий", а в перспективе должен привести к утрате суверенитета или территорий. Например, в виде "сухопутного коридора" в Крым", – отмечает Карин.

Эксперт также добавляет, что первоочередные цели РФ не меняются давно и их достаточно просто описать: "обновление украинских политических процессов в выгодном для Москвы формате и интеграцией в украинскую политику российских марионеток с расширенными полномочиями".

Подробнее о планах Кремля читайте в материале "Апострофа": Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине.