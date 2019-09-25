"Украинский скандал" с Трампом: что ему грозит при самом худшем сценарии

Члены Республиканской партии в Сенате США теоретически могут присоединиться к демократам, которые проголосуют за возможный импичмент президента Дональда Трампа.

Об этом "Апострофу" рассказал дипломат Сергей Корсунский.

По его словам, если результаты анализа скандального разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским дадут основания для обвинения главы Белого дома в грубых нарушениях, и процедура импичмента дойдет до Сената, то республиканское большинство в этой палате Конгресса может и не поддержать своего президента.

"Конечно, защищать Трампа в условиях отсутствия другой кандидатуры на выборы 2020 года - вполне логичная стратегия для Республиканской партии. Но кроме выборов президента в 2020 году, будут еще и промежуточные выборы в парламент. Республиканцы уже потеряли Палату общин, и в случае серьезных оснований для импичмента Трампа, они будут вынуждены защищать не Трампа, а партию", – считает Корсунский.

Подробнее о возможном импичменте Трампа читайте в материале "Апострофа": Спасти нерядового Трампа: каковы шансы на импичмент президенту США.