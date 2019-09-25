RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

25 сентября

15:18
На Волыни иностранцы попали в смертельное ДТП с фурой: опубликованы фото и данные о жертвах
15:15
Ястремская разгромила вторую ракетку мира на супертурнире в Китае
15:02
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли: кто сможет покупать и какие будут ограничения
14:59
Перекрыл всю улицу: в Киеве сняли на фото неадекватного "героя парковки"
14:54
Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз
14:50
Ястремская - Плишкова - 2:0 результат матча
14:46
Между войной и словами: в Киеве пройдет круглый стол по вопросу санкций против России
14:34
Люди с мнением там не нужды: волонтер рассказала о "внутренней кухне" и и новом курсе минздрава
14:26
В Польше самоубийца "отправил" 18-летнего украинца в реанимацию: детали необычной трагедии
14:22
В Кропивницком разгорелся громкий скандал из-за 9-летней школьницы: видео и подробности
14:20
Пол Маккартни рассказал, что Джон Леннон навещает его во сне
14:18
Какие изменения грядут на валютном рынке в ближайшие дни: банкиры сделали прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Украинский скандал" с Трампом: что ему грозит при самом худшем сценарии

среда, 25 сентября 2019, 13:57
переглянути новину українською

Члены Республиканской партии в Сенате США теоретически могут присоединиться к демократам, которые проголосуют за возможный импичмент президента Дональда Трампа.

Об этом "Апострофу" рассказал дипломат Сергей Корсунский.

По его словам, если результаты анализа скандального разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским дадут основания для обвинения главы Белого дома в грубых нарушениях, и процедура импичмента дойдет до Сената, то республиканское большинство в этой палате Конгресса может и не поддержать своего президента.

"Конечно, защищать Трампа в условиях отсутствия другой кандидатуры на выборы 2020 года - вполне логичная стратегия для Республиканской партии. Но кроме выборов президента в 2020 году, будут еще и промежуточные выборы в парламент. Республиканцы уже потеряли Палату общин, и в случае серьезных оснований для импичмента Трампа, они будут вынуждены защищать не Трампа, а партию", – считает Корсунский.

Подробнее о возможном импичменте Трампа читайте в материале "Апострофа": Спасти нерядового Трампа: каковы шансы на импичмент президенту США.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США

Я отдал этому 28 лет жизни: как глава Нацполиции ушел в отставку после скандала вокруг бывшей жены

Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь

Фракция в смартфоне: расколется ли "Слуга народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: