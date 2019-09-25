Зеленский и Трамп провели совместный брифинг: полное видео

В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели совместный брифинг в США.
Соответствующее видео доступно в Facebook.
Стоит отметить, что встреча прошла на фоне грандиозного скандала вокруг публикации стенограммы июльского телефонного разговора президентов Украины и США.
Так, Зеленский заявил, что никто на него не давил в разговоре.
Трамп посоветовал президенту Украины "продолжать прогресс" в отношениях с Россией и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Зеленский пригласил Трампа в Украину.
"Я знаю, что вы никогда не были в Украине, ваш предшественник тоже не нашел время. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?" - спросил Зеленский.
"Я постараюсь", - ответил Трамп.
Ранее "Апостроф" опубликовал материал о скандале в политических кругах США, связанном с президентом Украины Владимиром Зеленским: "Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский".