Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Также он проведет встречу с рядом лидеров иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию визита.

25 сентября

08:02Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможной публикации стенограммы телефонного разговора с Трампом.

"Посмотрим", - заявил Зеленский в ответ на вопрос американских журналистов о том, хотел бы он публикации беседы, состоявшейся 25 июля.

Украинский президент назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной".

07:59Президент Франции Эммануэль Макрон с трибуны ООН заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже в ближайшие недели.

07:51Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандской формате.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.

Меркель подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Донбассе и указала на важность тщательной подготовки к Нормандской встрече.

07:46 Трамп написал в своем Twitter, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с Зеленским:

"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка, который я имел с их президентом. Они также не понимают, в чем дело. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов".

07:41 Зеленский выразил надежду на поддержку международного сообщества в возвращении украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира:

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека.

На этом пути (развития страны - ред.) сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины".

07:10 Зеленский в ходе своего визита оказался в центре невероятного скандала. Демократическая партия США официально инициировала процедуру импичмента Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с Зеленским.

24 сентября

22:04 Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Трампом.

"У нас независимая страна. Мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет", - сказал он.

21:20 На общих дебатах Зеленский завтра все-таки выступит. Его речь должна начаться ориентировочно в 16:00 по киевскому времени.

19:30 Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Украины подчеркнул, что надеется на активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

17:35 Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. Планируется, что он выступит в ходе общих дебатов 25 сентября.

10:25 А вот и фото визита в Нью-Йорк. Больше снимков - по ссылке.

07:20 В рамках визита в Нью-Йорк Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

Полная программа визита в США президента Украины (в нее могут быть еще внесены корректировки, указано время в США).

23 сентября, понедельник

10.00 Вылет из международного аэропорта "Борисполь" в Нью-Йорк украинским спецсамолетом "A-319"

12.10 (Время перелета из Киева - 4 ч. 10 мин, разница во времени с Киевом 2 ч.). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия)

13.40 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Нью-Йорк

16.00 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -7 ч. 20 мин., Разница во времени с Киевом -7 часов). Прибытие в международный аэропорт имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

16.10 - 16.50 Переезд в резиденцию.

16.50 - 18.30 Подготовка к следующему мероприятию.

18.30 - 19.00 Переезд в украинский музей Нью-Йорка.

19.00 - 20.00 Встреча президента Украины Зеленского и госпожи Зеленской с представителями украинской общины в США.

20.00 - 20.30 Переезд в Резиденцию.

резервное время

отдых

24 сентября, вторник

частный завтрак

8.30 - 8.50 Переезд в штаб-квартиру ООН.

8.50 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

9.00 - 10.30 Участие президента Украины Зеленского в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступления: председателя 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мухаммада-Банде, Генерального секретаря ООН Гутерриша, президента Бразилии Болсонару, президента США Трампа.

10.30 - 13.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

13.00 - 14.30 Участие президента Украины в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Гутерриша в честь глав государств-участников 74-й сессии ГА ООН.

14.30 - 17.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

17.00 - 17.40 (время подлежит уточнению) участие Зеленского в Диалоге лидеров в рамках саммита ООН по Целям устойчивого развития. Выступление Зеленского.

17.40 - 18.00 Переезд в резиденцию.

18.00 - 18.40 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

18.40 - 18.55 Переезд в гостиницу "Lotte New York Palace".

19.00 - 21.00 Участие Зеленского с супругой в приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от имени Трампа с супругой.

21.00 - 21.20 Переезд в резиденцию.

отдых

25 сентября, среда

частный завтрак

8.25 - 8.45 Переезд в штаб-квартиру ООН.

8.45 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

9.00 - 9.15 Выступление президента Украины в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН (согласно предварительному списку выступающих выступление президента Украины открывает утреннюю сессию, после него выступают главы государств Румынии, Ирака).

9.15 - 12.30 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

12.30 - 12.45 Переезд в Постоянное представительство Украины при ООН.

12.45 - 13.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

13.00 - 14.00 (время подлежит уточнению) Встреча Зеленского с представителями еврейских организаций США.

14.00 - 21.00 Время зарезервировано для мероприятий по отдельной программе.

26 сентября, четверг

8.45 - 9.00 Переезд в University Club.

9.00 - 10.15 Встреча Зеленского с представителями деловых кругов США в формате рабочего завтрака.

10.15 - 10.30 Подготовка к следующему мероприятию.

10.30 - 11.15 Встреча президента Украины с бонд-холдер и рейтинговыми агентствами.

11.15 - 11.30 Подготовка к следующему мероприятию.

11.30 - 12.00 Время резервируется для проведения двусторонней встречи.

12.00 - 12.25 Переезд Зеленского с женой к мемориалу "9/11 Memorial".

12.30 - 13.15 Посещение мемориала "9/11 Memorial" Памяти жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, осмотр музея.

13.15 - 16.10 Резервное время.

16.10 - 16.50 Переезд в международный аэропорт имени Дж.Ф.Кеннеди. Короткая церемония проводов

17.00 (время подлежит подтверждению) Вылет из международного аэропорта имени Кеннеди в Киев украинским спецсамолетом "А-319".

04.00 (Время перелета - 6 часов, разница во времени с Киевом 2 часа). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия).

05.30 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Киев.

27 сентября, пятница

11.20 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -3 ч. 50 мин.) Прибытие в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, на полях саммита пройдет встреча президента Украины с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время, пишет LB.ua, визит президента Зеленского в США не является официальным визитом к американскому лидеру.

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит", - рассказал помощник главы украинского государства Андрей Ермак.

Он отметил, что Трамп и Зеленский должны познакомиться и наладить личный контакт.

"Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения", - подчеркнул он.

Помощник Зеленского добавил, что в США команда президента везет выступление.

"Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - резюмировал Ермак.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского, три главных вопроса о чем они будут говорить.