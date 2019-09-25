Звоните в "Вечерний квартал": Трамп попал на забавный комикс из-за разговора с Зеленским

Скандальный разговор американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стал предметом шуток в соцсетях.

В частности, в сети распространяется комикс, на котором бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Барак Обама обсуждают телефонный звонок Владимиру Зеленскому.

В шутливом диалоге Обама напоминает Трампу, о том как он избежал импичмента после обвинений в том, что выиграть выборы ему помог Путин. Предшественник Трампа также советует ему, когда возникнет желание лишится президентской должности, сразу звонить в "Вечерний Квартал".

Как сообщал "Апостроф", раньше президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил на вопросы российских журналистов о скандальном разговоре с главой США Дональдом Трампом.