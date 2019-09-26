Летал в Россию с Азаровым: появились скандальные детали о прошлом главы ОПУ Богдана, видео

Глава Офиса президента Андрей Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Россию в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Отмечают, что уже на следующий день после возвращения делегации из России, украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

По данным журналистов, то, что Богдан также летал на переговоры в РФ, стало известно из данных о пересечении им российской границы, которые удалось достать из внутренней системы российских пограничников.

Также его фамилия была в составе делегации - этот рабочий документ из Кабинета министров получили в ответ на запрос.

Кроме Андрея Богдана, который тогда занимал пост правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Николая Азарова, в делегацию во главе с премьер-министром также входил вице-премьер Юрий Бойко, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, еще несколько министров и их заместителей.

Известно, что тогда Азаров участвовал в заседании глав правительств стран СНГ, а также отдельно встречался с российским премьером Дмитрием Медведевым.

На следующий день после возвращения делегации из Санкт-Петербурга, 21 ноября 2013 года украинское правительство неожиданно решило "приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС с другой".

Данное соглашение должны были подписать в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович улетел в Литву, но так и не подписал это соглашение, несмотря на то, что на Майдане Независимости в Киеве уже начались протесты против изменения геополитического курса Украины.

Узнать позицию самого Богдана журналистам не удалось, так как он систематически отказывается отвечать на вопросы журналистов-расследователей, а на письменный запрос в Офисе президента также ответили отказом.

Кроме того, журналисты выяснили, что уже в разгар Майдана Азаров наградил Богдана почетной грамотой Кабинета министров. Соответствующее ходатайство датировано 23 декабря 2013 года.

Журналисты заявили, что Богдан оставался работать в правительстве на протяжении всей Революции достоинства и был уволен только 5 марта 2014 года уже во время премьер-министра Арсения Яценюка.

Как сообщал "Апостроф", журналисты сделали выписку из госреестра всего имущества, которое записано на главу Офиса президента Андрея Богдана.