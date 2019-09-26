Особняк с площадкой для вечеринок: появились интересные данные об имуществе Богдана, фото

Журналисты сделали выписку из госреестра всего имущества, которое записано на главу Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает издание "Вести".

Отмечают, что Богдан, как и все сотрудники ОП, не является государственными служащим, что позволяет не подавать декларацию о доходах.

Как выяснилось, в прошлом адвокат олигарха Игоря Коломойского владеет особняком в поселке Козин Обуховского района Киевской области, где находится также дом экс-президента Украины Петра Порошенко. Площадь коттеджа Богдана составляет 560 кв. м.

Двухэтажный особняк Андрея Богдана расположился в жилом комплексе "Пейзажный". Он напоминает дома в голландском или бельгийском стиле с ровной крышей, на которой находится релакс-зона с площадкой для вечеринок и дискотек.

"Андрея Иосифовича нет дома, если он захочет, он вам покажет дом", - сказал охранник у ворот. Кто еще живет в огромном доме, кроме самого главы Офиса президента, он не ответил.

Согласно выписке из госреестра, Богдан также владеет офисной недвижимостью в столице. На Днепровской набережной в одной из новостроек ему принадлежит 650 кв. м нежилых помещений, которые он сдает в аренду. Администрация жилкомплекса пригласила журналистов без фотографа. Управляющий заявил сперва, что не знает жильца по имени Андрей Богдан, а потом вспомнил вдруг: да, именно Богдан - обладатель нежилых помещений в доме и сдал их в аренду, но эти офисы управляющий не показал.

Как сообщал "Апостроф", руководитель Офиса президента Андрей Богдан удивил сменой внешнего облика, который "засветил" во время поездки Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.