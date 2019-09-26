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Особняк с площадкой для вечеринок: появились интересные данные об имуществе Богдана, фото

четверг, 26 сентября 2019, 16:25
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Журналисты сделали выписку из госреестра всего имущества, которое записано на главу Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает издание "Вести".

Отмечают, что Богдан, как и все сотрудники ОП, не является государственными служащим, что позволяет не подавать декларацию о доходах.

Как выяснилось, в прошлом адвокат олигарха Игоря Коломойского владеет особняком в поселке Козин Обуховского района Киевской области, где находится также дом экс-президента Украины Петра Порошенко. Площадь коттеджа Богдана составляет 560 кв. м.

Двухэтажный особняк Андрея Богдана расположился в жилом комплексе "Пейзажный". Он напоминает дома в голландском или бельгийском стиле с ровной крышей, на которой находится релакс-зона с площадкой для вечеринок и дискотек.

"Андрея Иосифовича нет дома, если он захочет, он вам покажет дом", - сказал охранник у ворот. Кто еще живет в огромном доме, кроме самого главы Офиса президента, он не ответил.

Согласно выписке из госреестра, Богдан также владеет офисной недвижимостью в столице. На Днепровской набережной в одной из новостроек ему принадлежит 650 кв. м нежилых помещений, которые он сдает в аренду. Администрация жилкомплекса пригласила журналистов без фотографа. Управляющий заявил сперва, что не знает жильца по имени Андрей Богдан, а потом вспомнил вдруг: да, именно Богдан - обладатель нежилых помещений в доме и сдал их в аренду, но эти офисы управляющий не показал.

Как сообщал "Апостроф", руководитель Офиса президента Андрей Богдан удивил сменой внешнего облика, который "засветил" во время поездки Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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