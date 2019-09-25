Богдан в США с улыбкой дал ответ пропагандисту Путина: опубликовано видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который прилетел в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, дал короткое интервью российскому пропагандисту Евгению Попову.

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Видео разговора опубликовала в сети жена Попова, скандальная российская "журналистка" Ольга Скабеева.

Богдан ответил на вопросы по поводу "нормандского формата" и проблемы завершения войны на Донбассе. При этом он с улыбкой высказался о повышенном внимании российских СМИ к новому украинскому руководству.

"Мне кажется, что они (переговоры - ред.) обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах", - сказал Богдан, выразив надежду, что встреча состоится в октябре и будет плодотворной.

Также он дал совет россиянам и российским медиа.

"Мы считаем, что можно решить все. Но это зависит в большей части также и от желания руководства России. Поэтому вы как журналисты и ваши зрители как гражданское общество должны тоже давать сигналы своей власти, - что мир с Украиной необходим для развития обоих государств", - сказал Богдан.

Ранее российские пропагандисты в кулуарах заседания Генассамблеи ООН подошли с вопросами к президенту Владимиру Зеленскому. Первоначально он проигнорировал их, но позже все-таки ответил на ряд вопросов, разговаривая при этом с россиянами по-украински.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН - в сети появилось полное видео.

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