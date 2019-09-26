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Могут лишиться доступа в зал: появились тревожные новости об украинской делегации в ПАСЕ

четверг, 26 сентября 2019, 18:21
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Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы может пройти без участия украинской делегации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на переписку между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады, которая имеется в распоряжении издания.

Как стало известно, секретариат ПАСЕ поставил под сомнение полномочия украинской делегации в связи с тем, что на прошлой неделе в Верховной Раде была сформирован ее новый состав.В комментарии "ЕП" народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата по поводу сложившейся ситуации.

По правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов. Таким образом полномочия предыдущего состава истекают 21 января 2020 года. Об утверждении нового состава делегации Рада должна была сообщить ПАСЕ официально. Однако, как утверждают собеседники "ЕП" в парламенте и МИД, такого сообщения Украина не отправляла.

На своей странице в Facebook Алексей Гончаренко, который является членом старой делегации в ПАСЕ, написал, что "если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ".

Если в секретариате ПАСЕ лишат Украину действующей делегации, то украинские депутаты смогут быть только гостями коллег из других делегаций, но не будут иметь возможности участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.

Как сообщал "Апостроф", 17 сентября в Украине определили состав украинской делегации в ПАСЕ.

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