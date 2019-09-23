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Украина приняла жесткое решение о работе в ПАСЕ: что пишут в сети

понедельник, 23 сентября 2019, 19:47
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Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет принимать участие в осенней сессии организации из-за возвращения в сессионный зал делегации России.

Об этом говорится в официальном заявлении делегации, опубликованном в Facebook ее председателем Елизаветой Ясько.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - пишет Ясько.

В заявлении отмечается, что в течение времени проведения этой части сессии делегация ВРУ в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию "важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

"(Делегация) обращается к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возврата РФ в ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права" - говорится в заявлении.

Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия Совета Европы из-за возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто будет представлять Украину в ПАСЕ.

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