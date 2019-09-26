О чем Зеленский и Трамп думали во время встречи в США: сеть повеселила фотожаба

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вызвала новую волну шуток в соцсетях.

Фотожабу, изображающие мысли президентов во время этой встречи, опубликовал в своем Telegram-канале политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По мнению автора картинки, Зеленский и Трамп продолжали размышлять о скандале, вызванном разглашением информации о телефонном разговоре, который состоялся между президентами раньше. Президент США якобы подозревал в сливе информации своего конкурента по будущим президентским выборам Джо Байдена, а президент Украины грешил на ближайшего соратника, главу Офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщал "Апостроф", раньше скандальный разговор Трампа и Зеленского превратили в комикс.