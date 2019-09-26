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О чем Зеленский и Трамп думали во время встречи в США: сеть повеселила фотожаба

четверг, 26 сентября 2019, 18:58
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вызвала новую волну шуток в соцсетях.

Фотожабу, изображающие мысли президентов во время этой встречи, опубликовал в своем Telegram-канале политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По мнению автора картинки, Зеленский и Трамп продолжали размышлять о скандале, вызванном разглашением информации о телефонном разговоре, который состоялся между президентами раньше. Президент США якобы подозревал в сливе информации своего конкурента по будущим президентским выборам Джо Байдена, а президент Украины грешил на ближайшего соратника, главу Офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщал "Апостроф", раньше скандальный разговор Трампа и Зеленского превратили в комикс.

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