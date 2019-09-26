Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступил с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН. Также он проведел встречу с рядом лидеров иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в рамках визита Зеленский встретился с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию визита.

25 сентября

23:47 Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что ближайший саммит в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки.

"Дату (саммита, - ред.) мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу, чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к "нормандскому формату". Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть (Украина, Россия, Германия и Франция)", - заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

"Иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран, они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т. д., но я не боюсь этого", - сказал Зеленский.

23:15 Президент США Дональд Трамп попытался уйти от ответа на вопрос, хочет ли он от Украины расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

"Я хочу, чтобы он сделал все, что может. Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают, и ему платят миллионы долларов - это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов… Все это ужасно", - сказал Трамп.

21:37 Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели совместный брифинг. Зеленский заявил, что никто на него не давил в разговоре. Трамп посоветовал президенту Украины "продолжать прогресс" в отношениях с Россией и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Зеленский пригласил Трампа в Украину.

"Я знаю, что вы никогда не были в Украине, ваш предшественник тоже не нашел время. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?" - спросил Зеленский.

"Я постараюсь", - ответил Трамп.

21:21 В США обнародовали стенограмму скандального разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

16:10 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на высоких дебатах с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стоит отметить, что зала была полупустой.

16:07 Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский во вторник, 24 сентября, вместе с женой пообщался с президентом США Дональдом Трампом и Меланиею Трамп.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский с госпожой Еленой Зеленской поговорили с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланиею Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и первой леди", - отметила она.

13:07 Видео выступления Зеленского:

12:21 Российским пропагандистам все-таки удалось поговорить с украинским президентом. Зеленский отвечал им по-украински. Главный вопрос - скандал вокруг телефонного разговора с Трампом.

11:41 Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий разговор в Нью-Йорке. Разговор состоялся вечером 24 сентября на приеме, организованном Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг украинско-российских отношений.

11:28 Хиллари Клинтон поддерживает старт процедуры импичмента Трампа. По ее словам, такое решение было принято из-за последних событий вокруг Украины.

Клинтон назвала Трампа "безрассудным, коррумпированным человеческим торнадо, который заботится только о себе".

"Президент США предает нашу страну ежедневно. Этот человек, который сейчас находится в Овальном кабинете, представляет собой явную и существующую опасность для будущего Соединенных Штатов", - заявила политик.

09:52 Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались не дать Трампу провести встречу или телефонный разговор с Зеленским, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что попытке Трампа оказать давление на Зеленского предшествовала длительная борьба внутри администрации, в результате которой чиновники, занимающиеся нацбезопасностью, отошли на второй план, а "преданные сторонники" президента, включая личного адвоката Рудольфа Джулиани, получили возможность влиять на отношения двух стран.

Чиновники по нацбезопасности провели в Белом доме несколько "напряженных встреч" на тему Украины, и некоторые из них опасались, что президент и его близкие сторонники планируют задействовать доступные США рычаги давления на Зеленского ради политической выгоды Трампа.

"Очень много людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не была бы посвящена украино-американским отношениям", — рассказал один из источников WP.

08:02 Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможной публикации стенограммы телефонного разговора с Трампом.

"Посмотрим", - заявил Зеленский в ответ на вопрос американских журналистов о том, хотел бы он публикации беседы, состоявшейся 25 июля.

Украинский президент назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной".

07:59 Президент Франции Эммануэль Макрон с трибуны ООН заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже в ближайшие недели.

07:51 Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандской формате.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.

Меркель подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Донбассе и указала на важность тщательной подготовки к Нормандской встрече.

07:46 Трамп написал в своем Twitter, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с Зеленским:

"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка, который я имел с их президентом. Они также не понимают, в чем дело. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов".

07:41 Зеленский выразил надежду на поддержку международного сообщества в возвращении украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира:

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека.

На этом пути (развития страны - ред.) сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины".

07:10 Зеленский в ходе своего визита оказался в центре невероятного скандала. Демократическая партия США официально инициировала процедуру импичмента Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с Зеленским.

24 сентября

22:04 Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Трампом.

"У нас независимая страна. Мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет", - сказал он.

21:20 На общих дебатах Зеленский завтра все-таки выступит. Его речь должна начаться ориентировочно в 16:00 по киевскому времени.

19:30 Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Украины подчеркнул, что надеется на активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

17:35 Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. Планируется, что он выступит в ходе общих дебатов 25 сентября.

10:25 А вот и фото визита в Нью-Йорк. Больше снимков - по ссылке.

07:20 В рамках визита в Нью-Йорк Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

Полная программа визита в США президента Украины (в нее могут быть еще внесены корректировки, указано время в США).

23 сентября, понедельник

10.00 Вылет из международного аэропорта "Борисполь" в Нью-Йорк украинским спецсамолетом "A-319"

12.10 (Время перелета из Киева - 4 ч. 10 мин, разница во времени с Киевом 2 ч.). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия)

13.40 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Нью-Йорк

16.00 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -7 ч. 20 мин., Разница во времени с Киевом -7 часов). Прибытие в международный аэропорт имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

16.10 - 16.50 Переезд в резиденцию.

16.50 - 18.30 Подготовка к следующему мероприятию.

18.30 - 19.00 Переезд в украинский музей Нью-Йорка.

19.00 - 20.00 Встреча президента Украины Зеленского и госпожи Зеленской с представителями украинской общины в США.

20.00 - 20.30 Переезд в Резиденцию.

резервное время

отдых

24 сентября, вторник

частный завтрак

8.30 - 8.50 Переезд в штаб-квартиру ООН.

8.50 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

9.00 - 10.30 Участие президента Украины Зеленского в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступления: председателя 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мухаммада-Банде, Генерального секретаря ООН Гутерриша, президента Бразилии Болсонару, президента США Трампа.

10.30 - 13.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

13.00 - 14.30 Участие президента Украины в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Гутерриша в честь глав государств-участников 74-й сессии ГА ООН.

14.30 - 17.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

17.00 - 17.40 (время подлежит уточнению) участие Зеленского в Диалоге лидеров в рамках саммита ООН по Целям устойчивого развития. Выступление Зеленского.

17.40 - 18.00 Переезд в резиденцию.

18.00 - 18.40 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

18.40 - 18.55 Переезд в гостиницу "Lotte New York Palace".

19.00 - 21.00 Участие Зеленского с супругой в приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от имени Трампа с супругой.

21.00 - 21.20 Переезд в резиденцию.

отдых

25 сентября, среда

частный завтрак

8.25 - 8.45 Переезд в штаб-квартиру ООН.

8.45 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

9.00 - 9.15 Выступление президента Украины в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН (согласно предварительному списку выступающих выступление президента Украины открывает утреннюю сессию, после него выступают главы государств Румынии, Ирака).

9.15 - 12.30 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

12.30 - 12.45 Переезд в Постоянное представительство Украины при ООН.

12.45 - 13.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

13.00 - 14.00 (время подлежит уточнению) Встреча Зеленского с представителями еврейских организаций США.

14.00 - 21.00 Время зарезервировано для мероприятий по отдельной программе.

26 сентября, четверг

8.45 - 9.00 Переезд в University Club.

9.00 - 10.15 Встреча Зеленского с представителями деловых кругов США в формате рабочего завтрака.

10.15 - 10.30 Подготовка к следующему мероприятию.

10.30 - 11.15 Встреча президента Украины с бонд-холдер и рейтинговыми агентствами.

11.15 - 11.30 Подготовка к следующему мероприятию.

11.30 - 12.00 Время резервируется для проведения двусторонней встречи.

12.00 - 12.25 Переезд Зеленского с женой к мемориалу "9/11 Memorial".

12.30 - 13.15 Посещение мемориала "9/11 Memorial" Памяти жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, осмотр музея.

13.15 - 16.10 Резервное время.

16.10 - 16.50 Переезд в международный аэропорт имени Дж.Ф.Кеннеди. Короткая церемония проводов

17.00 (время подлежит подтверждению) Вылет из международного аэропорта имени Кеннеди в Киев украинским спецсамолетом "А-319".

04.00 (Время перелета - 6 часов, разница во времени с Киевом 2 часа). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия).

05.30 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Киев.

27 сентября, пятница

11.20 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -3 ч. 50 мин.) Прибытие в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, на полях саммита пройдет встреча президента Украины с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время, пишет LB.ua, визит президента Зеленского в США не является официальным визитом к американскому лидеру.

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит", - рассказал помощник главы украинского государства Андрей Ермак.

Он отметил, что Трамп и Зеленский должны познакомиться и наладить личный контакт.

"Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения", - подчеркнул он.

Помощник Зеленского добавил, что в США команда президента везет выступление.

"Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - резюмировал Ермак.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского, три главных вопроса о чем они будут говорить.