Охота на ведьм: Трамп гневно отреагировал на документ по его разговору с Трампом

Президент США Дональд Трамп назвал "фальшивой новостью" рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки, указавшего на злоупотребление властью во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свою гневную реакцию Трамп огласил в Twitter.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - возмутился Трамп.

Президент США также заявил, что в этом деле не стоит доверять председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии", - написал Трамп во втором твите.

Как сообщал "Апостроф", раньше президент США Дональд Трамп предупредил, что финансовая поддержка Украины может быть заблокирована.