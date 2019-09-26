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Охота на ведьм: Трамп гневно отреагировал на документ по его разговору с Трампом

четверг, 26 сентября 2019, 21:59
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Президент США Дональд Трамп назвал "фальшивой новостью" рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки, указавшего на злоупотребление властью во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свою гневную реакцию Трамп огласил в Twitter.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - возмутился Трамп.

Президент США также заявил, что в этом деле не стоит доверять председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии", - написал Трамп во втором твите.

Как сообщал "Апостроф", раньше президент США Дональд Трамп предупредил, что финансовая поддержка Украины может быть заблокирована.

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