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Появился полный текст жалобы разведчика на скандальный разговор Зеленского и Трампа

четверг, 26 сентября 2019, 21:01
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Сотрудник американской разведки в жалобе на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским назвал действия американского президента представляющими угрозу для национальной безопасности страны.

Перевод полного текста рассекреченной жалобы опубликован изданием "Новое время".

В жалобе сотрудник разведки сообщает, что получил информацию от более чем шести чиновников о том, что президент США использует служебное положение для вмешательства во внутренние дела иностранного государства, чтобы обеспечить себе победу на президентских выборах в 2020 году. Речь идет об оказании давления на зарубежное государство, чтобы вынудить его провести расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

По утверждению разведчика, центральной фигурой в этом деле является личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, и, возможно, генпрокурор США Уильям Барр.

Именно Джулиани отправился 2 августа в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского Андреем Ермаком. Эту не публичную встречу американские чиновники охарактеризовали как "прямое продолжение" звонка президента США Зеленскому касательно "дел", которые они обсуждали. Кроме того, Джулиани, согласно сообщениям, связывался с несколькими другими советниками Зеленского, в том числе главой Офиса президента Андреем Богданом и и.о. главы СБУ Иваном Бакановым.

По данным информатора, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в Ситуационном зале Белого Дома, его свидетелями были около десятка чиновников. Кроме того, телефонный разговор слушал сотрудник Госдепартамента Ульрих Брехбюль.

Информатор утверждает, что, кроме него, информацию о содержании звонка передали нескольким чиновникам из Госдепартамента и разведки.

Напомним, что в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский озвучил, чего ждать от переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа

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