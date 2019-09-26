Спаситель из будущего: Зеленского сделали героем мощной фотожабы

В сети продолжают обсуждать публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

В частности, большинство отметили тот факт, что центральной темой переговоров стало расследование, касающееся сына американского политика Джозефа Байдена. После этого в США запустили расследование в отношении Трампа и теперь ему грозит импичмент.

На эту тему также опубликовали в сети оригинальную фотожабу. На ней Зеленского представили в виде героя фильма "Один дома", который шепчет Трампу, что "пришел его спасти из будущего".

В ответ на это Трамп, который действительно снимался в киноленте, якобы грубо ответил Зеленскому.

Подробнее о том, каковы шансы демократов отправить Трампа в отставку в связи с возникшим скандалом, читайте в материале "Апострофа": По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.