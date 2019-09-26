RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

26 сентября

09:33
​Гривна продолжает расти: официальный курс от НБУ
09:21
Настоящий апокалипсис: на Канаду обрушился "адский" ливень с градом и молниями, видео
08:52
Спаситель из будущего: Зеленского сделали героем мощной фотожабы
08:26
Решила похвастаться: сети впечатлило эмоциональное видео спикера Зеленского
07:58
Что-то пошло не так: в сети обсуждают видео с заместителем главы минздрава
07:23
У Зеленского раскрыли детали разговора с Трампом
06:58
Тягач не вошел в поворот: появились новые фото и видео серьезного ДТП возле метро в Киеве
06:30
Гороскоп на 26 сентября: Весов потянет на эксперименты, а Водолеев ждут новости
06:26
Часть Украины накроют дожди: карта и свежий прогноз синоптиков
05:32
После гибели сына на Донбассе взяла 5-летнего сироту: фото и трогательный рассказ украинки
04:43
ВСУ будут уничтожать боевиков из нового мобильного оружия: опубликовано яркое видео
04:07
Пустынные пляжи и пожелтевшая листва: появились грустные фото осени в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Спаситель из будущего: Зеленского сделали героем мощной фотожабы

четверг, 26 сентября 2019, 08:52
переглянути новину українською

В сети продолжают обсуждать публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

В частности, большинство отметили тот факт, что центральной темой переговоров стало расследование, касающееся сына американского политика Джозефа Байдена. После этого в США запустили расследование в отношении Трампа и теперь ему грозит импичмент.

На эту тему также опубликовали в сети оригинальную фотожабу. На ней Зеленского представили в виде героя фильма "Один дома", который шепчет Трампу, что "пришел его спасти из будущего".

В ответ на это Трамп, который действительно снимался в киноленте, якобы грубо ответил Зеленскому.

Подробнее о том, каковы шансы демократов отправить Трампа в отставку в связи с возникшим скандалом, читайте в материале "Апострофа": По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возвращение Януковича в Украину сейчас невозможно - адвокат

Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США

О Байдене, Меркель и не только: о чем говорили Трамп и Зеленский

Я отдал этому 28 лет жизни: как глава Нацполиции ушел в отставку после скандала вокруг бывшей жены

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: