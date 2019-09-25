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Кто-то сам себя переиграл: в сети бурно отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

среда, 25 сентября 2019, 21:58
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Украинцы бурно обсуждают стенограмму встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.

Большинство отметили тот факт, что центральной темой переговоров стало расследование, касающееся сына американского политика Джозефа Байдена.

Многие также отметили удачливость Трампа, под которым в последнее время серьезно зашаталось президентское кресло в связи с возможным давлением на Зеленского по вопросу передачи компромата на Байдена, которого пророчат в главные конкуренты Трампу на ближайших президентских выборах в США.

Подробнее о том, каковы шансы демократов отправить Трампа в отставку в связи с возникшим скандалом, читайте в материале "Апострофа": По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.

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