Кто-то сам себя переиграл: в сети бурно отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Украинцы бурно обсуждают стенограмму встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.

Большинство отметили тот факт, что центральной темой переговоров стало расследование, касающееся сына американского политика Джозефа Байдена.

Многие также отметили удачливость Трампа, под которым в последнее время серьезно зашаталось президентское кресло в связи с возможным давлением на Зеленского по вопросу передачи компромата на Байдена, которого пророчат в главные конкуренты Трампу на ближайших президентских выборах в США.

Подробнее о том, каковы шансы демократов отправить Трампа в отставку в связи с возникшим скандалом, читайте в материале "Апострофа": По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.