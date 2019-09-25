По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский

Во вторник, 24 сентября, запущена официальная процедура импичмента президента США Дональда Трампа. О том, каковы шансы демократов отправить Трампа в отставку, "Апостроф" поговорил с российским политологом и публицистом АНДРЕЕМ ПИОНТКОВСКИМ, проживающим в Вашингтоне.

- 24 сентября мы услышали официальное сообщение о том, что начинается процедура импичмента Трампа. Какая реакция в США на это решение? Что вы можете сказать, находясь непосредственно в Штатах?

- Это ожидаемый шаг руководства демократов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси максимально старалась оттянуть этот момент, поскольку она считает, что, несмотря на все нарушения закона, совершенные Трампом, политически более выгодно победить его на выборах.

Ведь процесс импичмента включает в себя два этапа. Сначала Палата представителей, в которой большинство демократов, принимает решение об импичменте – то есть обвиняют Трампа в неком конституционном преступлении. Палата представителей играет роль прокурора в этом процессе. После этого весь состав Сената становится жури присяжных, и они разбирают обвинение, выдвинутое Палатой представителей.

Для того, чтобы освободить Трампа от должности, вынести его из Белого дома, Сенат должен проголосовать за это двумя третями голосов – 67 из 100 – что нереально. У демократов есть только 47 сенаторов, а у республиканцев 53. То есть к физическому отстранению Трампа от власти эта процедура, скорее всего, не приведет – но это большой психологический и моральный удар по нему.

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Отмечу, что даже после серьезных обвинений комиссии, возглавляемой спецпрокурором Мюллером, в препятствии правосудию демократы не решились начать процесс импичмента. А толчком к этому процессу стал скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. Трамп же пообещал еще до объявления начала процедуры импичмента предоставить полную запись разговора с Зеленским. Ведь сейчас утверждается, что в этом разговоре Трамп очень настойчиво просил, требовал, упрашивал Зеленского предоставить ему компромат на Байдена, его основного противника на выборах, сын которого некоторое время работал в украинской компании.

Кроме того, 25 сентября в Палате будет выступать офицер спецслужб, который написал доклад о неподобающем поведении Трампа.

- А могут ли республиканцы под давлением общественности, под неопровержимостью улик пойти на то, чтобы отправить Трампа в отставку?

- Это очень важный вопрос. На сегодняшний день они к этому не готовы, но будут вынуждены считаться с общественным мнением. С другой стороны, у Трампа есть примерно 40% его сторонников, которые будут его поддерживать при любом варианте, даже если он где-то на глазах людей совершит уголовное преступление.

Но вариант отстранения Трампа не исключен. Все зависит от того, насколько серьезно будет сформулировано обвинение. Причем в решении об импичменте Конгресс наверняка будет опираться не только на "Украинагейт", но и на те преступления, которые обнаружил Миллер.

Будет довольно длительный процесс. Для самого обвинения в Палате представителей это займет минимум месяц. Где-то в ноябре будет выдвинуто обвинение, после чего начнется борьба за общественное мнение. Параллельно будет идти предвыборная борьба к выборам 2020 года – то есть скучно в Вашингтоне не будет.

- Также ожидается официальная встреча Трампа и Зеленского. Чего от нее ожидать? Что после этого скандала Трамп должен сказать Зеленскому – поблагодарить его или же может быть напряженная встреча?

- Думаю, встреча будет формальной. Ни Зеленский, ни Трамп не коснуться этой болезненной темы. Будут сказаны какие-то дипломатические банальности, и они разойдутся.

Вообще в российских медиа идет такая дикая истерия, что Зеленский в очень тяжелом положении. Если он даст компромат, то угодит Трампу, но не угодит Байдену, и наоборот. И даже часть украинских медиа обсуждают положение Зеленского. Но это глупость – невероятная глупость, потому что у Зеленского нет мучительной проблемы: давать или не давать какие-то компрометирующие сведения, потому что их нет.

Сын Байдена не совершал никаких уголовных преступлений, а весь компромат заключается в моральной стороне – этично это или нет, когда сын действующего вице-президента получает должность с оплатой 50 тысяч долларов в месяц. Так для этого не нужен Зеленский – это известно всем.

Трамп ведь, кроме всего прочего, просто неумный человек. Какой ответ может дать ему Зеленский, при всем желании. У Зеленского нет никакой дилеммы. Есть компромат о Байдене – он известен и здесь используется.

Между прочим, забавно, что компромат используется не столько Трампом, сколько его соперниками в Демократической партии. Сенаторша Камала Харрис, довольно неприятная особа, которая больше всего на него нападает, говорила: подобает ли родственникам вице-президента занимать такие должности. Но нужно понимать, что в американской традиции это не такое страшное прегрешение.

Я не думаю, что на Байдене это тяжело скажется. А вот сам факт обращения к главе иностранного государства с просьбой собрать какие-то компрометирующие сведения на соперника по выборам – это тяжелое государственное преступление. Я уже не связываю это ни с какими деньгами.

Усугубляет положение Трампа еще и тот факт, что, прежде чем разговаривать с Зеленским, он заморозил своим единоличным решением военную помощь Украине. Но показательно, что после того, как доклад работника спецслужб появился, Трамп тут же отменил это решение. В общем, Трамп загнал себя в довольно неприятное положение.

- Но 24 сентября появилась информация, что Трамп повторно блокирует 400 миллионов помощи Украине.

- В Вашингтоне я слежу за каждым словом. Эта информация всплыла из восторга российских СМИ, когда затравленный Трамп, окруженный журналистами, в пятый раз сменил свое объяснение. Раньше он давал объяснение, что заморозил помощь Украине потому, что в Киеве плохо с коррупцией борются. Теперь он понял, что это не пройдет и просто на ходу бросил такой ответ: мол, заморозил, потому что я требовал, чтобы европейские союзники тоже оказывали помощь Украине и впредь я буду так же замораживать. Это ни о чем не говорящая фраза. Тем более, что это США, а не Россия, где президент может что-то серьезное сделать единолично.

Почему ему пришлось разморозить ту помощь, которую он Украине заморозил? Потому что она предусматривалась уже законом Соединенных Штатов, бюджетом, принятым США и так далее. То есть это пустая угроза, которая была им брошена, не улучшая положения. Он просто изменил свою аргументацию, заметая следы, попытки шантажа.

И вообще, в Украине давно пора привыкнуть к тому, что Трамп делает все, что ему скажет Путин. Он же на днях сказал, что "нам нужно дружить с Путиным, Украина нам только мешает". Но политику Соединенных Штатов по отношению к Украине, слава Богу, формирует, артикулирует и осуществляет Курт Волкер, и ему это удается - каждый раз он принимает решения, противоположные инстинктам, стремлениям и симпатиям Трампа. Волкер отражает единоличную позицию всего американского военно-политического истеблишмента. Ведь даже многие республиканцы, многие члены трамповского кабинета относятся к Украине хорошо. Эта позиция будет осуществляться, если Украина сама от нее не откажется. А брошенная на ходу репортеру фраза "я и дальше буду замораживать" и гроша ломанного не стоит.