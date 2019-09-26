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Украинагейт в США: американская разведка рассекретила важный документ против Трампа

четверг, 26 сентября 2019, 11:27
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Члены специального комитета по разведке Палаты представителей США ознакомились с текстом рассекреченной жалобы сотрудника разведки против президента Дональда Трампа.

Данную жалобу сотрудник разведки написал после телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Изначально силовые ведомства хотели заблокировать ее, но после того как в СМИ попала информация о существовании жалобы, документ частично рассекретили. Пока что не опубликована.

Демократы уже выразили надежду. что данная жалоба станет дополнением к расследованию против Трампа.

Глава комитета разведки Адам Шифф назвал текст жалобы “весьма тревожным”. Он также подчеркнул, что ее подавал авторитетный чиновник.

Сам Трамп утверждает, что жалобу написал сотрудник разведки, у которого нет доступа ко всем уровням секретной информаци.

26 сентября глава Нацразведки США Магуайр предоставил текст жалобы своим коллегам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный американский комик жестко пошутил о скандале с Зеленский и Трампом.

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