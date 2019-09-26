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В США интересно отреагировали на публикацию стенограммы разговора Зеленского с Трампом

четверг, 26 сентября 2019, 00:01
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Стенограмму разговора президента Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа обсуждают не только в Украине, но и в США.

Так, по данным The Washington Post, министерство юстиции Соединенных Штатов Америки изучив стенограмму, не обнаружило никаких фактов нарушения американского законодательства со стороны президента Трампа.

"Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы (президентов - ред.) и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело", - говорится в документе.

Менее снисходительными оказались бывший вице-президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В частности, Байден, как передает CNN, назвал поведение Трампа "трагедией" и "оскорблением для каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны".

"Это вопрос национальной безопасности. Это проверка наших демократических ценностей. Конгресс должен следовать фактам и быстро принимать меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - заявил он.

В свою очередь, Пелоси заявила, что стенограмму можно считать прецедентом для импичмента Трампа.

"Публикация записей телефонного разговора Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, что подрывает незыблемость наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность", - цитирует ее заявление, опубликованное в среду, 25 сентября, агентство Reuters.

Всплыл также еще один интересный нюанс. Оказывается, что стенограмму разговора двух президентов вряд ли можно назвать таковой, поскольку ее текст составили на основе записей сотрудников администрации, которые находились в ситуационной комнате Белого дома во время скандального телефонного разговора. Поэтому правильнее ее назвать меморандумом.

О том, чем Трамп разозлил Конгресс США и как его могут снять с должности, читайте в материале "Апострофа" Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский.

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