Россия готовит грозный для Украины шаг по Донбассу

Российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил, к каким последствиям может привести назначение "куратором" ДНР и ЛНР боевого офицера, экс-главы правительства Чечни, экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича.

Об этом он написал в колонке на "Апострофе".

"Если произойдет назначение Бабича "куратором" ДНР и ЛНР, то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей", - пишет он.

По его словам, Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в ДНР и ЛНР.

"Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно - с позиции силы", - добавил он.

Подробнее о новых планах Кремля в отношении Украины, читайте в материале "Апострофа": Путин посылает Украине жесткий сигнал: что означает смена российского "куратора" на Донбассе.