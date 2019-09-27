RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Мнение

Путин посылает Украине жесткий сигнал: что означает смена российского "куратора" на Донбассе

Дмитрий Орешкин о новых планах Кремля в отношении Украины

Дмитрий Орешкин, российский политолог, специально для "Апострофа" пятница, 27 сентября 2019, 15:30
читати статтю українською
Дмитрий Орешкин о новых планах Кремля в отношении Украины Фото: Getty Images

Российские инсайдерские Telegram-каналы сливают информацию, что в Кремле всерьез задумались о назначении "куратором" ДНР и ЛНР боевого офицера, экс-главу правительства Чечни, экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Из-за этого, будто бы, даже началась грызня между бывшими украинскими топ-чиновниками времен Виктора Януковича, которые хотят попасть к нему в команду.

Бывший постпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Белорусские СМИ называли его "амбасадором войны". Позже в Минске заявили, что Бабич "перепутал независимое государство с федеральным округом РФ", и призвали проявлять больше уважения. В результате Москва отозвала своего посла. Сегодня Бабич является заместителем министра экономического развития РФ.

О том, что означает для Украины назначение Бабича "куратором" по вопросам ЛНР и ДНР, "Апостроф" поинтересовался у российского политолога Дмитрия Орешкина.

О назначении Михаила Бабича "куратором" ДНР и ЛНР ходят только слухи, пока подтверждения нет. Но позиции Суркова (Владислав Сурков - помощник президента РФ, "куратор" террористических ДНР и ЛНР, - "Апостроф"), действительно, ослабевают, позиции силовиков немножко усиливаются. Потому картинка пока кажется правдоподобной.

Читайте: До дна еще далеко: как прожили пять лет "республики" Донбасса

Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в ДНР и ЛНР.

Если произойдет назначение Бабича "куратором" ДНР и ЛНР, то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей. Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно - с позиции силы.

В любом случае, если назначение состоится, оно будет означать серьезную перемену вектора в российской политике в направлении ДНР и ЛНР. Естественно, на ужесточение.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У нас две войны, и в первой мы точно победим: о чем Зеленский и Трамп говорили в США

Напередодні відбулася перша зустріч лідерів України та США: переказуємо головні тези

Возвращение Януковича в Украину сейчас невозможно - адвокат

Адвокаты Януковича могут воспользоваться несовершенством законодательства Украины и добиться реабилитации своего клиента

Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: все детали визита в США

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский начинает свой визит в США для участия в в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Новости

27 сентября

16:47
Подготовка к отопительному сезону: "ДТЭК Энерго" инвестировал 1,65 млрд грн в ремонт ТЭС
16:46
Шведская школьница Грета Тунберг ответила на критику в сети после речи в ООН
16:40
Прочь от "русского мира": вице-премьер рассказал, как Украине стать членом ЕС
16:25
Как поссорились Богдан с Данилюком: эксклюзивные подробности громкой отставки
16:22
Россия готовит грозный для Украины шаг по Донбассу
16:17
Гарантировало поставку угля: эксперт объяснил причины учета расходов на доставку в формуле "Роттердам+"
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: