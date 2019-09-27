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Секретарь СНБО отреагировал на слухи о своей отставке

пятница, 27 сентября 2019, 11:50
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на слухи о том, что он принял решений уйти в отставку.

В прессе была опубликована версия, что Данилюк якобы решил покинуть должность, чтобы стать послом Украины в Великобритании или США.

Сам глава СНБО на своей странице в Facebook оперативно отреагировал на информацию, которая оказалась фейком.

У своих подписчиков в Facebook глава СНБО поинтересовался, есть ли еще идеи относительно его трудоустройства.

Напомним, что за июнь 2019 года Данилюк получил зарплату в размере 92 тысяч 320 гривен. Это сумма со всеми надбавками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился.

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