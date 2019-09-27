Украинский топ-чиновник жестко высказался про страны СНГ: видео

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников".

Свое мнение высокопоставленный чиновник высказал в интервью "Европейской правде".

"Я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - сказал Кулеба.

Вместе с тем вице-премьер заметил, что евроинтеграции этот "клуб неудачников" не мешает. "Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен", - подчеркнул Кулеба.





Напомним, что действующими членами СНГ сегодня остаются девять государств — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Украина считается государством со спорным статусом. Заявления о выходе изСНГ Украина до сих пор не подала.

Как сообщал "Апостроф", раньше Украина временно прекратила денонсацию внешнеполитических договоров с Россией и СНГ.