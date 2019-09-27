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В Украине рассказали, что сейчас происходит с делом против Байдена и сына

пятница, 27 сентября 2019, 16:58
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что кандидат в президенты США Джо Байден и его сын Хантер Байден не фигурируют в деле о коррупции в Министерстве экологии.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"В этом производстве не фигурирует ни (бывший министр экологии – ред.) Николай Злочевский, ни Джо Байден. Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии... По состоянию на сейчас Байдены – ни отец, ни сын - в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались", - сказал руководитель САП.

По его словам, это дело было закрыто в августе 2017 года, однако в 2018 году возобновлено из-за заявления экс-нардепа Татьяны Чорновол. По состоянию на сейчас дело, как отметил Холодницкий, "висит" - то есть по нему не проводится никаких следственных действий.

"Детективы и прокуроры не понимают, что там сейчас надо расследовать. Как оно будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень по поводу этого всего. Позиция простая – мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, потому что 9 месяцев не проводилось никаких следственных действий. Оно сейчас числится и восстановлено, но уже прошло после обновления год и 9 месяцев...", - пояснил он.

Кроме того, в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро также заявили, что Хантер Байден не фигурирует ни в одном расследовании Бюро.

В ведомстве рассказали, что расследуют совершение неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем — экс-министр экологии.

В то же время в НАБУ отметили, что речь идет о событиях 2010-2012 годов.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись только в мае 2014 года, поэтому они не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", — заявили в Бюро.

Напомним, подробнее о скандальном расследовании читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.

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