Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Личный юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину. Он летел в Киев, чтобы попросить новоизбранного президента Владимира Зеленского поддержать расследование о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Вторая цель визита - собрать как можно больше компромата на Джо Байдена и его сына - Хантера, который был связан со скандальной газовой компанией Burisma Holdings и ее руководителем, экс-министром экологии времен Виктора Януковича Николаем Злочевским. Джо Байден может оказаться конкурентом Трампа на следующих американских выборах. Отмену визита Джулиани пояснил тем, что Зеленский якобы может быть окружен "врагами Трампа", в числе которых прозвучала фамилия народного депутата Сергея Лещенко. Что произошло в отношениях Украины и США и с чем придётся столкнуться президенту Владимиру Зеленскому, разбирался "Апостроф".

В 2020 году США будут избирать нового президента. Как и в Украине, предвыборный период американские политики решили начать заранее. Уже примерно определились с ключевыми кандидатами, а также начали поиск врагов. Кроме России, которую давно подозревают во вмешательстве в американские выборы 2016 года, в число врагов совершенно неожиданно попала Украина, а также некоторые ее политики.

"Вы же помните, что в 2016 году практически весь украинский политикум поддерживал Хиллари Клинтон (главного соперника Трампа)", - с улыбкой вспоминает один из депутатов "Блока Петра Порошенко" в разговоре с "Апострофом".

Поэтому для них, как и для большинства американцев, победа Трампа стала неожиданностью. Пришлось быстро перекрашиваться, и рассказывать, что все с самого начала верили в победу эпатажного Трампа.

Но задача оказалась не из легких. Ведь избранный в то время президент США является представителем партии республиканцев. А назначенный в 2016 году посол Мари Йованович - человек демократов. Весь этот период украинской власти приходилось разрываться между конкурирующими американскими партиями и угождать всем.

Только республиканцы таких стараний не оценили и выжидали. На украинцев у них давно был зуб: ныне осужденный Пол Манафорт, человек близкого окружения Трампа, связан с так называемой "чёрной бухгалтерией" "Партии регионов". Об этом стало известно как раз от украинских журналистов и политиков, среди которых значится имя народного депутата Сергея Лещенко.

И вот в 2019 году, ближе к президентским выборам США, республиканцы активизировались и начали разбираться с Украиной. Почему? Потому что на выборах в 2020 году планирует участвовать один из главных конкурентов Трампа, демократ и сторонник Украины Джо Байден. С активизацией окружения нынешнего президента становится ясно, что сам Дональд намерен идти на второй срок. Хотя многие прогнозировали, что Трампу даже не удастся досидеть до следующих выборов.

На выборах в 2020 году планирует участвовать один из главных конкурентов Трампа, Джо Байден Фото: facebook.com/Joe Biden

Сейчас у Трампа понимают, что второй раз выиграть у демократов может и не получиться. Обвинений в сотрудничестве с Россией довольно много. Поэтому в Белом доме решили переключить внимание на Байдена. И в эти разборки втянули и Украину.

Началось все с генпрокурора Юрия Луценко, который в интервью The Hill рассказывал, как он пострадал от давления посла Йованович.

"К сожалению, после первой встречи в Киеве Йованович дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", - рассказал Луценко американским журналистам.

Сначала он говорил, что якобы Йованович лично написала, кого ему не стоит трогать. Были названы фамилии нардепов Светланы Залищук, Лещенко, активиста Виталия Шабунина. Но через месяц спикер Луценко Лариса Сарган опровергла это. Оказалось, что фамилии звучали устно. А причиной недостоверной информации стали сложности перевода. Хотя собеседники "Апострофа" пересказывали эту ситуацию иначе.

"Еще в 2016 году Йованович встретилась с Луценко поговорить о том, что ГПУ очень сосредоточилась на борьбе с антикоррупционерами, а все остальные вопросы отошли на второй план. Луценко выслушал ее, достал листочек, записал туда Шабунина, Залищук, Лещенко. А потом спросил: "Кого еще записать?" И предложил ей подписаться под этим списком", - рассказывали в парламенте.

Стало ясно, что Луценко решил поиграть в большую политику и ввязался в разборки американцев. Выбор его пал на Трампа. Потому что окружение демократов в Украине ему не нравилось по одной причине - они вечно критиковали его работу и подыгрывали директору НАБУ Артему Сытнику.

Еще в 2016 году, после назначения, Йованович встретилась с Луценко поговорить Фото: focus.ua

Интервью Луценко стал предпосылкой к увольнению Йованович после президентских выборов. Ранее украинские политики предполагали, что посол останется и на время парламентских выборов, несмотря на окончание срока полномочий в июне. Но в США решили не задерживать Йованович в Украине, а поскорее вернуть ее домой, дабы разобраться, пыталась ли она вместе с Сытником повлиять на выборы президента в 2016 году в пользу Клинтон. По информации СМИ, 20 мая посол должна сообщить о своем уходе. Но в политических кругах мнения разделились: одни заверяют "Апостроф", что она уже улетела в Вашингтон и не вернется, а другие говорят, что сейчас Йованович находится в Украине и собирает вещи.

Теперь республиканцы взялись за ее украинское окружение, которое попало и в команду президента Зеленского. 10 мая появилась новость о визите адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Украину. Он планировал встретиться с новым президентом. Но цель визита - не обсуждение будущего сотрудничества Украины и США, а начало украинского расследования о вмешательстве России в американские выборы.

"Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже проводят и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень и очень полезной для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - объяснил адвокат Трампа.

И, конечно же, Джулиани планировал собрать как можно больше компромата на Байдена и его сына, который был связан со скандальной газовой компанией Burisma Holdings и ее руководителем, экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Визиту Джулиани предшествовала и его встреча с Луценко в США, о чем пишут американские СМИ. Встречались они уже не первый раз. Как результат - несколько месяцев назад ГПУ возобновила уголовное производство против Злочевского, которое Луценко ранее сам же закрыл.

Но Джулиани так и не приехал, объяснив это нелепой отмазкой: "Был большой страх, что новый украинский президент будет окружен буквально врагами президента США, которые вовлечены в схему вмешательства в выборы президента". Одним из таких врагов Джулиани назвал нардепа Лещенко.

Для последнего это стало шокирующей и, одновременно, прекрасной новостью. "В тот день я проснулся звездой. Лично быть врагом Трампа - большая честь", - рассказал журналистам Лещенко.

После этого у него начался конфликт с Луценко. Сам генпрокурор, не особо стеснялся в выражениях.

"Существует такое животное, которое называется скунс. Оно известно не умственными способностями, не какими-то особыми бойцовскими качествами, а тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг него не остается возможности быть никому из нормальных людей. Сергей Лещенко является примером именно такого политического скунса", - не очень дипломатично высказался о нардепе генпрокурор на своем брифинге. И сообщил, что Лещенко довольно часто за деньги от американского посольства при Йованович пытался разогнать скандал вокруг Манафорта для помощи в победе Клинтон.

В парламенте наблюдают за происходящем со стороны и удивляются. "Мы поражены тем, что именно Лещенко назвали врагом Трампа. Не можем понять, почему именно его", - недоумевал в разговоре с "Апострофом" один из нардепов.

Он подтверждает, что встреча Джулиани с Зеленским действительно готовилась. Но в последний момент, у нового президента передумали.

"В его команде решили, что это будет глупой идеей встречаться до инаугурации даже не с представителем государства, а с его адвокатом. После этой встречи мог бы прийти шлейф проблем", - продолжает собеседник.

Встреча Джулиани с Зеленским действительно готовилась но в последний момент, у нового президента передумали Фото: GettyImages

У Зеленского прекрасно понимают, что в ближайший год борьба между Трампом и Байденом будет проводиться как раз в Украине. И важно, чтобы от этого не пострадало само государство.

"Американцы играют в свою игру. Им все равно, кого называть врагами. На месте Лещенко мог бы оказаться и кто-то другой, кто плохо отзывался о команде Трампа", - предполагает другой источник "Апострофа" в парламенте.

Он не исключает, что в крайнем случае, кого-то даже могут посадить в США.

Отношения Украины и Штатов скорее всего останутся прежними, особенно после выборов у них. "Они нас всегда использовали и продолжают использовать", - признают собеседники "Апострофа".

Но не в пользу Украины играют и те, кто любыми способами пытается сохранить за собой власть, как это делает генпрокурор.

"Луценко эту ситуацию пытается использовать в своих целях. Чтобы сохранить свободу, политическое будущее и самого себя. Он сильно рискует в надежде многое получить, а главное - сохранить кресло в ГПУ. Он уже даже пообещал Порошенко посадить после инаугурации Зеленского", - рассказывает источник в парламенте, знакомый с ситуацией в Генпрокуратуре.

Сейчас его судьба во многом зависит от нового посла. Кто им станет, пока неизвестно, американцы держат это в секрете. Украинские политики не исключают, что это будет представитель республиканцев, возможно, ранее не имевший отношения к странам СНГ. Но точно можно будет сказать, что ближайшие полтора года он будет работать в интересах американских выборов, что может серьезно повлиять на ход выборов в украинский парламент.