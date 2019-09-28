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Как Украина осталась без западных друзей: названа главная ошибка Зеленского

суббота, 28 сентября 2019, 16:31
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Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский указал на главный промах президента Владимира Зеленского, который отвернул от Украины западных партнеров и тем самым облегчил участь России.

О нем он рассказал в интервью "Апострофу".

"После многомесячной кампании обвинений в адрес партии войны обвалилась внешнеполитическая поддержка Украины. В итоге, Россию вернули в ПАСЕ, Макрон полностью перешел на сторону Путина, Макрон и Трамп заговорили о возвращении Путина в восьмерку и Трамп даже осмелился (ненадолго) заморозить помощь Украине", - говорит он.

По его словам, нужно понимать, что Запад никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина.

"Там всегда были очень сильны путинские позиции: той же Меркель поддержка давалась с громадным трудом, а в Америке истеблишмент действует вопреки Трампу. Так вот, когда вы доказываете всему миру, что в Украине была пять лет у власти партия войны, вы наносите громадный удар по друзьям Украины и облегчаете работу ее врагов", - добавил эксперт.

Подробнее о этом читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский.

Первую часть интервью читайте здесь: По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.

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