​В Кабмине сделали важное уточнение по поводу пассажирского сообщения с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на границе с оккупированным РФ Крымом, но речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из аннексированного полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, ссылаясь на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции около КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украиной. Крым - это Украина. Наши граждане имеют право на сервис. На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по развитию КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО "Укрзализныця" и будет завершен вовремя", - подытожил чиновник.

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