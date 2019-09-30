Луценко покинул Украину в разгар скандала вокруг Зеленского и Трампа: появились подробности

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, один из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, собирался уехать из Украины в Великобританию с целью "изучения английского".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани. О выезде экс-прокурора мне рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу", – пишет Лещенко.

Стоит отметить, что о желании Юрия Луценко уехать из Украины для изучения английского сообщалось еще 26 сентября в материале издания The Washington Post, журналисты которого также пообщались с бывшим генпрокурором. Назывались сроки поездки - один месяц.

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган в комментарии "Апострофу" заявила, что отъезд Луценко никак не связан со скандалом, который разгорелся в США.

"Юрий Луценко давно планировал и сейчас проходит курсы английского языка в Британии. Он вылетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет за пределами Украины", - уточнила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе скандального телефонного разговора президент США Дональд Трамп советовал президенту Владимиру Зеленскому сохранить Юрия Луценко на должности генпрокурора, что может быть связано с сотрудничеством Луценко с адвокатом Трампа, Руди Джулиани, в деле поиска компромата на возможного кандидата в президенты США Джо Байдена.