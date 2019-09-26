RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

17:10
Черный четверг Украины: Свитолина опозорилась на супертурнире в Китае
17:01
Нашли в луже крови: в Киеве произошло жуткое ЧП в хостеле
17:00
Пять дней провел среди мертвых: появился страшный рассказ бойца ВСУ о боях в Иловайске
17:00
Скандал вокруг Зеленского и Трампа: в США обнародовали важнейший документ
16:56
Мила Кунис сменила цвет волос: как теперь выглядит голливудская звезда из Украины
16:55
Зеленский рискует: появился прогноз последствий для Украины публикации скандальной стенограммы
16:45
Свитолина - Риск - 0:2 результат матча
16:38
Под Черкассами произошло жуткое двойное убийство: детали ЧП и фото
16:25
Особняк с площадкой для вечеринок: появились интересные данные об имуществе Богдана, фото
16:19
Украина находится "на радарах" у иностранных инвесторов - генмеджер Альфа-Банка
16:13
Объемы газа в украинских хранилищах выросли до десятилетнего рекорда
16:05
Машину разорвало пополам: в сети показали видео страшной аварии под Славянском
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал вокруг Зеленского и Трампа: в США обнародовали важнейший документ

четверг, 26 сентября 2019, 17:00
переглянути новину українською

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

В жалобе информатор выразил обеспокоенность тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы "просить о вмешательстве со стороны иностранного государства" в предстоящие президентские выборы.

По словам сотрудника разведки, личный адвокат президента Руди Джулиани "является центральной фигурой в этих попытках".

В документе сотрудник американских спецслужб пишет, что чиновники Белого дома предприняли меры, чтобы "скрыть" все записи телефонного разговора, состоявшегося 25 июля 2019 года, особенно дословную расшифровку. Его попросили удалить стенограмму беседы из компьютерной системы, в которой такие стенограммы хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников.

"Многочисленные должностные лица Белого дома, непосредственно знавшие о звонке, сообщили мне, что после первоначального обмена любезностями президент использовал оставшуюся часть звонка для продвижения своих личных интересов. А именно, он стремился оказать давление на украинского лидера, чтобы он предпринял действия, чтобы помочь президентской заявке на переизбрание в 2020 году. По словам должностных лиц Белого дома, которые были непосредственно осведомлены о призыве, президент оказал давление на Зеленского, чтобы, в частности начать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена. Мы помогаем предположительно раскрыть, что утверждения о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года возникли в Украине, с конкретной просьбой, чтобы украинский лидер обнаружил и перевернул серверы, используемые Национальным демократическим комитетом (DNC) и проверенные американской компанией по кибербезопасности. Crowdstrike, которая первоначально сообщила, что российские хакеры проникли в сети DNC в 2016 году; и встретиться или поговорить с двумя людьми, которых президент назвал в качестве своих личных посланников по этим вопросам, Джулиани и генеральным прокурором Барром, которых президент неоднократно упоминал в беседе", - говорится в записке.

По словам информатора, также Трамп хвалил украинского генпрокрурора Юрия Луценко и посоветовал Зеленскому сохранить его на этой должности.

Как сообщал "Апостроф", бывший вицепрезидент США Джозеф Байден ответил на опубликованную стенограмму телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой в частности говорили о нем.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский

Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский

Жуткая трагедия человечества: как террористы устроили адское 11 сентября в США - видео тех событий

"Приговор Трампу": сможет ли президент США выиграть новые выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: