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Порошенко взорвал сеть, пообещав заплатить 3 млн "за Гонтареву"

понедельник, 30 сентября 2019, 19:45
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Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил многомиллионную награду за поимки виновных в поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал он.

Украинцев удивила инициатива экс-главы украинского государства, отметив, что сейчас "не все деньги решают, время изменилось".

Подробнее о несчастьях, которые произошли с Гонтаревой в последнее время, читайте в материале "Апострофа": Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ.

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