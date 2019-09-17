Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ

В последнее время на экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву навалилась целая череда неприятностей, которая уже перестает выглядеть цепочкой нелепых случайностей. ДТП, поджог автомобиля невестки, а теперь – дом под Киевом. Все это начинает быть очень похожим на опасную игру, в которой в конце концов дело может дойти и до жертв.

"Апостроф" рассказывает главные факты о произошедшем, а также публикует реакцию политиков.

Три несчастья Валерии Гонтаревой

Черная полоса началась у Гонтаревой 26 августа, когда в Лондоне на пешеходном переходе ее сбило авто. Изначально информация об аварии не предавалась огласке, однако 30 августа в сети появились первые слухи об аварии, и экс-чиновнице пришлось публично признать случившееся.

Оказалось, что в результате ДТП Гонтарева попала в больницу с переломом стопы. Там ей провели две операции.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - сказала тогда Гонтарева.

Впоследствии в полиции заявили, что авария была просто несчастным случаем. Никаких доказательств умышленного наезда на Гонтареву найдено не было, а водитель с места ДТП не скрылся.

Не успела она выйти из больницы, как пришли дурные вести из Киева. В ночь на 5 сентября неизвестные сожгли в Киеве автомобиль Валерии Гонтаревой. Правда, это было авто ее невестки.

Гонтарева, комментируя СМИ произошедшее, заявила, что оба инцидента – "звенья одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение", - заявила она в комментарии.

И если после ДТП ситуация вокруг Гонтаревой выглядела комичной, особенно учитывая намеки самой экс-главы НБУ о преследовании, то поджог авто комментаторов в сети заставил задуматься.

Однако оказалось, что это еще не конец. В ночь на 17 сентября неизвестные выстрелили свето-шумовой зажигательной ракетой (изначально сообщалось о "коктейле Молотова", - "Апостроф") в дом семьи Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи. В результате ЧП дом полностью сгорел.

К счастью в доме, который, судя по всему, используется для отдыха на выходных, а не для проживания, в момент возгорания никого не было. Пожарные, прибывшие на место ЧП, делали что могли, но спасти дом не сумели.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!", - прокомментировала Гонтарева.

Что пишут политики и полиция

Офис президента

Пожар в доме бывшей главы НБУ - грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.

Глава МВД Арсен Аваков

Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

Олигарх Игорь Коломойский

Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами (кому мог быть выгоден поджог дома Гонтаревой, – "Апостроф").

Ранее он также шутил, что обещал послать за Гонтаревой в Лондон самолет, а не авто.

Нацполиция

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 часов неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.



Андрей Портнов, юрист

У партнера Порошенко Гонтаревой сожгли дом, бросив зажигательную смесь.

Не приветствую таких действий, но не могу и не констатировать бумеранга.

Именно правление Порошенко-Гонтаревой положило начало деятельности подконтрольных им бандформирований, поджигавших и захватывавших чужие дома, офисы, торговые центры и автомобили. И им не только не было до этого дела, но часто именно они сами и были заказчиками таких действий.

Именно при Порошенко-Гонтаревой, когда с оппонентами не получалось расправиться юридическими методами, против них включались преступники и радикалы с широким инструментарием давления - убийствами, насилием, поджогами, запугиванием и информационной пропагандой.

Поэтому, поджог - это плохо, но симметрично.

Петр Порошенко, экс-президент, нардеп



Эта кампания (против Гонтаревой, - "Апостроф") является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира.

Поджог частного дома Гонтаревой - это не случайность, а результат регулярных публичных угроз.

Затягивание расследования кампании террора Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Алексей Гончарук, премьер-министр

Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли дом бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой.

Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ

Сегодня ночью дотла сожгли дом Валерии Гонтаревой под Киевом.

В целом это очень плохо для страны, и последствия пока сложно оценить.

Ирина Геращенко, экс-вице-спикер Рады, нардеп

Прочитала, что ночью сожгли дом Валерии Гонтаревои. У нас вернулись суды Линча? Будет ли, наконец, реакция правоохранительных органов? Откроют, наконец, губы, сомкнутые ослеплением от лучезарности новой власти, наши западные партнеры? Валерия Гонтарева, похоже, станет первым политическим беженцем этой власти и гарантированно получит политическое убежище на Западе. Проблемы от этого будут не только у новой власти, а в восприятии Украины как демократического государства в целом.

Р. S. Подготовлю депутатский запрос с требованием тщательного, беспристрастного расследования и поиска поджигателей. Выражаю свою солидарность госпоже Валерии. Мы строили демократическую страну. Я не хочу жить в стране запугивания и страха.

Бачо Корчилава, политический эксперт

Почитал с утра ленту по сгоревшего дому Валерии Гонтаревой.

Вижу у нас в сети есть секта, которая считает, что дом Гонтаревой в Гореничах перекрывал дорогу инвестициям в страну и развитию экономики. А теперь уверены, что после того как дом сгорел, теперь инвестиции потекут рекой.

Святослав Вакарчук, нардеп

Преступники, стоящие за этим поступком, должны быть немедленно найдены правоохранительными органами и наказаны по решению суда.

Реформа банковского сектора, проведенная Валерией Гонтаревой после Революции Достоинства, вызвала немало споров. Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращалось, а в последние месяцы даже усилилось.

На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей.

Дмитрий Шимкив, украинский политик

Сожгли дом Валерии Гонтаревой. Дно. Мега дно. Несколько лет назад я был в гостях у Леры. Этот дом был полон семейной любви и воспоминаний, которые владельцы коллекционировали и делились с гостями. Теперь его сожгли ночью, коварно и противно.

Такое ощущение, что в стране "победившего кинематографа" просто не хватает декораций зла и хаоса, угроз и криминала. Может "режиссеры" решили снять новую серию "Бандитский Петербург" или "Бригада"? Вот она наша новая реальность. 90е welcome back ....

Игорь Попов, экс-нардеп

Валерия Гонтарева - ключевой свидетель не только по делу национализации Приватбанка. К ней также могут быть вопросы о тайных владельцах украинских облигаций или специфических условий выдачи рефинансирования. Генпрокурор объявил приоритетом возвращения выведенных за границу средств в государственный бюджет, и этот свидетель может помочь в поиске миллиардов.

За последние недели Валерия Алексеевна попала под машину, из-за поджога потеряла автомобиль и сегодня ночью заявила о поджоге дома в Гореничах. Когда прокуроры спрашивают классическое римское вопрос cui prodest - то первая версия заключается в том, что наиболее выгодно это самой жертве. Адвокаты выстраивают версию представления на политическое убежище из-за преследований на родине. Однако, на сегодняшний день Вестминстер поддерживает стремление украинской власти по поиску спрятанных активов, и поэтому вероятность получения убежища приближается к нулю.