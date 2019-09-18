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Гонтарева назвала главного подозреваемого в поджоге ее дома

среда, 18 сентября 2019, 06:54
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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, кого считает виновным в поджоге ее дома.

В интервью изданию LB.ua она отметила, что ей угрожали последние пять лет.

Она подчеркнула, что угрозы исходили от олигарха Игоря Коломойского.

"Поэтому когда озвучивают инсинуации… Что вы сами устроили оба поджога, чтобы получить политическое убежище в Великобритании? Такая версия действительно существует.

Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я – резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?" - сказала она.

По словам Гонтаревой, Коломойский и его окружение "уже потеряли человеческое достоинство".

"Они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - добавила она.

Как сообщалось, ранее полиция сделала заявление о подозреваемом в поджоге дома Гонтаревой.

Подробнее о других несчастьях, которые произошли с Гонтаревой в последнее время, читайте в материале "Апострофа": Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ.

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