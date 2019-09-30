RU  UA  EN

понедельник, 30 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 сентября

19:56
Разговор двух идиотов: сеть в истерике из-за "кремлевского хокку" Путина и Медведева
19:45
Порошенко взорвал сеть, пообещав заплатить 3 млн "за Гонтареву"
19:27
Когда стартует отопительный сезон и сколько придется платить: озвучены тарифы для областей
19:26
Порошенко вызвали на допрос "с пристрастием": в чем особенность
19:15
Где смотреть онлайн Лугано - Динамо: расписание трансляций
19:08
Капитуляция и самоубийство: эксперт указал на опасность договоренностей с Путиным по Донбассу
19:08
Стало известно, что Луценко рассказал адвокату Трампа по делу против Байдена
19:00
Опасного убийцу-беглеца поймали на выезде из Украины: подробности
19:00
12 плохих идей маникюра для коротких ногтей: какой дизайн уже не в моде
18:39
США ввели санкции против России за вмешательство в выборы: кого наказали
18:35
Эксперты рассказали о настроениях киевлян перед выборами городской власти
18:33
На Кремль ТВ эпично засветили наемников ЧВК "Вагнер"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, что Луценко рассказал адвокату Трампа по делу против Байдена

понедельник, 30 сентября 2019, 19:08
переглянути новину українською

Стали известны подробности разговора бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, одного из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, с адвокатом последнего Руди Джулиани.

О них сообщает ВВС.

"Итак, я ему объяснил специфику нашей правоохранительной системы, НАБУ совершенно не зависит от генерального прокурора. У меня нет полномочий не только просматривать, но даже получать любую информацию. Да, это была их дело, и поскольку наше НАБУ очень близко к американскому послу (речь идет о Мари Йованович, которую США отозвали весной 2019 - прим.ред.), господин Джулиани сделал свои выводы по этому делу", - вспоминает он.

Он отметил, что предложил помощь в расследовании по Байдену, если оно будет открыто на территории США.

"И я сказал господину Джулиани: хорошо, если вы начнете расследование в США, мы можем вам официально помочь. Согласно международному законодательству, мы предоставим вам всю юридическую международную помощь через запросы или через присоединение к следственной группе. Это возможно", - добавил он.

При этом, генпрокурор отметил, что со стороны украинского законодательства против Хантера Байдена ничего нет.

"Хантер Байден и Джо Байден не имели отношения к неуплате налогов компанией Burisma, возможного хищения господином Злочевским, владельцем Burisma, потому что это произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров", - уверен Луценко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе скандального телефонного разговора президент США Дональд Трамп советовал президенту Владимиру Зеленскому сохранить Юрия Луценко на должности генпрокурора, что может быть связано с сотрудничеством Луценко с адвокатом Трампа, Руди Джулиани, в деле поиска компромата на возможного кандидата в президенты США Джо Байдена.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение Киева: кто будет претендовать на пост мэра столицы

Станет ли "Украинагейт" роковой ошибкой Трампа?

У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский

Разведка США доложила: подробности скандала вокруг Курта Волкера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: