Стало известно, что Луценко рассказал адвокату Трампа по делу против Байдена

Стали известны подробности разговора бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, одного из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, с адвокатом последнего Руди Джулиани.

О них сообщает ВВС.

"Итак, я ему объяснил специфику нашей правоохранительной системы, НАБУ совершенно не зависит от генерального прокурора. У меня нет полномочий не только просматривать, но даже получать любую информацию. Да, это была их дело, и поскольку наше НАБУ очень близко к американскому послу (речь идет о Мари Йованович, которую США отозвали весной 2019 - прим.ред.), господин Джулиани сделал свои выводы по этому делу", - вспоминает он.

Он отметил, что предложил помощь в расследовании по Байдену, если оно будет открыто на территории США.

"И я сказал господину Джулиани: хорошо, если вы начнете расследование в США, мы можем вам официально помочь. Согласно международному законодательству, мы предоставим вам всю юридическую международную помощь через запросы или через присоединение к следственной группе. Это возможно", - добавил он.

При этом, генпрокурор отметил, что со стороны украинского законодательства против Хантера Байдена ничего нет.

"Хантер Байден и Джо Байден не имели отношения к неуплате налогов компанией Burisma, возможного хищения господином Злочевским, владельцем Burisma, потому что это произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров", - уверен Луценко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе скандального телефонного разговора президент США Дональд Трамп советовал президенту Владимиру Зеленскому сохранить Юрия Луценко на должности генпрокурора, что может быть связано с сотрудничеством Луценко с адвокатом Трампа, Руди Джулиани, в деле поиска компромата на возможного кандидата в президенты США Джо Байдена.