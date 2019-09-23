Решили что-то "замутить": сеть повеселило забавное фото "слуг народа" в Раде

Фотограф Ян Доброносов показал интересный снимок депутатов от "Слуги народа", которые устроили совещание прямо в стенах Верховной Рады.
Его он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Практически все время вечернего заседания, фракция "слуг народа", что-то решает", - подписал снимок он.
На кадре можно увидеть депутатов, которые собрались в кучу и что-то обсуждают.
Украинцы тут же бросились обсуждать снимок.
Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.
Также сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде.
Кроме того, стало известно, что народные депутаты сыграли в футбол на базе "Динамо".