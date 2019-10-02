В Украине начинается новая волна протестов из-за "формулы Штайнмайера": фото и видео

В среду, 2 октября, в Киеве и Львове начались масштабные акции, причиной которых стало согласие Украины на включение "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

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В частности, в Киеве, на Майдан независимости к 19:00 вышли около тысячи человек. В Киеве среди собравшихся можно увидеть и депутатов Европарламента. Всех участников войны на Донбассе встречают аплодисментами и возгласами благодарности.

Во Львове люди собрались возле памятника Шевченко, в центре города. По количеству собравшихся Львов не уступает столице.

Отметим, что этим вечером такие акции проходят и в других городах Украины - Харькове, Виннице, Одессе, Тернополе.

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Как сообщал "Апостроф", 1 октября под стенами ОПУ в Киеве уже собирался митинг из-за новых договоренностей по Донбассу.