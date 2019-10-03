Должен уйти: Данилюк сделал скандальное заявление о Богдане и влиянии Коломойского на власть

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который подал в отставку, объяснил, почему руководитель Офиса президента Андрей Богдан должен сложить полномочия и какое влияние оказывает на ситуацию в Украине олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку. Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - уверен он.

По его словам, даже Коломойского не устраивает сложившаяся ситуация.

"Знаете, я вам скажу, что даже Игорь Валерьевич (Коломойский - прим. Ред.) Заинтересован в том, чтобы человек, который имеет конфликт интересов, дискутировала сейчас. Нынешняя ситуация дискредитирует всех", - добавил он.

Также Данилюк согласился с тем, что украинский олигарх Игорь Коломойский влияет на данный момент на политические процессы в Украине, но не готов оценить уровень этого воздействия.

"Ну, а как мы будем это оценивать. На фотографиях он бывает. Сколько там людей? Пятеро. Один из пяти. Я же не специализируюсь на оценке влияния Коломойского", - сказал он.

Отметим, что Андрей Богдан до президентских выборов был адвокатом Игоря Коломойского, который был владельцем "ПриватБанка". Александр Данилюк, в свою очередь, в то время был министром финансов и участвовал в процессе национализации банка. Игорь Коломойский считает национализацию незаконной, поэтому он обжаловал это решение государства в судах, где его интересы представлял именно Богдан.

Как сообщал "Апостроф", ранее Данилюк сделал интересное заявление о своей отставке