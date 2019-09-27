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У Зеленского сделали громкое заявление про отставку секретаря СНБО

пятница, 27 сентября 2019, 13:53

В Офисе президента Украины подтвердили информацию о том, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в Telegram-канале ОПУ.

В сообщении говорится, что Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США.

"Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - уточнили у главы государства.

Таким образом, можно прийти к выводу, что отставка Данилюка не связана с какими-либо возможными кадровыми выводами по итогам визита президента в США.

В Офисе президента причины решения Данилюка не уточняют.

Сам глава СНБО подтвердил, что уходит в отставку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился.

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