Освобождение Киева: кто будет претендовать на пост мэра столицы

На следующей неделе в партии "Слуга народа" планируют назначить досрочные местные выборы в Киеве, поставив на голосование в Верховной Раде соответствующий законопроект. Среди претендентов на пост мэра Киева уже сейчас множество интересных персонажей — от миллионеров до телеведущих. Подробнее - в материале "Апострофа".

Даешь Киев

Почти сразу после президентских выборов, в команде нового президента Владимира Зеленского задумали получить власть и в столице Украины. Ведь Киев — лакомый кусочек для любой власти. Здесь очень важно иметь "своего" человека. Непубличные перепалки позже перешли в публичную плоскость. Глава Офиса президента Андрей Богдан призвал мэра Киева Виталия Кличко подать в отставку, а позже направил представление министру Кабинета министров Александру Саенко с просьбой инициировать увольнение Кличко с поста главы Киевской госадминистрации.

За этим последовала череда взаимных обвинений, и в результате представители "Слуги народа" зарегистрировали два законопроекта "О столице Украины — городе-герой Киеве" №2143 и 2143-3. Первый законопроект предлагает разделение должностей и полномочий мэра Киева и главы КГГА, сокращение количества депутатов Киевсовета и возвращение районных советов. Кроме того, законопроект предусматривает проведение досрочных местных выборов в Киеве уже 8 декабря (очередные местные выборы в столице должны состояться только в октябре 2020 года).

Нардеп Максим Перебийнос, презентуя предварительный вариант одного из законопроектов, который был разработан в соавторстве с Александром Ткаченко, Анной Бондарь, Дмитрием Гуриным и Александром Дубинским (которые, как выяснилось позже, зарегистрировали законопроект №2143-3), рассказал о некоторых его нюансах: Киевсовет состоит из 84 депутатов (сейчас 120); выборы проходят по открытым спискам, устанавливается 3% порог для прохождения; Киевсовет занимается нормотворчеством, то есть устанавливает общие правила и процедуры, но не решает вопросы выделения отдельных земельных участков, как это происходит сейчас; градоначальник возглавляет мэрию, которая предоставляет административные услуги. Ключевые функции председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) – надзор за законностью, координация деятельности территориальных и центральных органов исполнительной власти, выполнение государственных программ, прямое управление в условиях военного или чрезвычайного положения.

27 сентября текст законопроекта появился на сайте Верховной Рады. В нем предлагается восстановить районные советы, остается норма о разделении полномочий и должности Киевского городского головы и председателя КГГА. "Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор над соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", - говорится в документе.

Также авторы предложили еще больше урезать Киевсовет - до 80 депутатов, а количество депутатов райсоветов будет составлять 20 человек. При этом, КГГА возглавит человек, который назначается президентом Украины по представлению Кабинета министров на срок, равный полномочиям президента. Исходя из таких данных, можно сделать вывод, что действующая власть хочет сделать мэра "свадебным генералом", а все основные полномочия сосредоточить в руках главы КГГА, которого при этом не будут избирать киевляне.

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Подали свои законопроекты и другие фракции парламента - "Европейская солидарность" в соавторстве с "Батькивщиной" с подачи Виталия Кличко, а также партия "Голос". В первом случае политсила предлагает ликвидацию КГГА и передачу исполнительной власти администрации города Киева, которую возглавит мэр, а также исполкомам районных советов, которые предлагается восстановить. Иными словами, авторы предлагают сосредоточить всю власть в одних руках. "У Киева должно быть единоначалие, ситуация, которую предлагают "Слуги народа", чтобы закрепить Киеву две головы — избранного киевлянами мэра и главы КГГА - ничего хорошего городу не принесет. Должен быть один руководитель, избранный киевлянами - и законопроект, поданный нами, предусматривает именно это. Их законопроект - это ликвидация местного самоуправления", - поясняет один из авторов документа Алексей Гончаренко.

Кроме того, этот законопроект не предусматривает выборов 8 декабря. Представители "Голоса" предлагают отменить поправки Виктора Януковича к закону о столице 2010 года (согласно этим правкам, Виктор Янукович получил право единолично, без учета мнения киевлян, назначать главу городской госадминистрации, до этого мэр Киева автоматически становился главой КГГА) и в тексте законопроекта, который "Голос" предоставил "Апострофу" видно, что депутаты также предлагают восстановить райсоветы. "Мы четко привели закон о столице в полное соответствие с требованиями ст.118 Конституции и действующего законодательства о местном самоуправлении для удовлетворения требований киевлян иметь независимого и сильного мэра и районные советы со своими исполнительными органами. Также мы учли интерес Президента и Кабмина для сохранения контрольных функций над работой КГГА",- комментирует "Апострофу" нардеп-соавтор Андрей Осадчук.

Законопроект "Слуги" нардепы критикуют, говоря о том, что он противоречит Конституции. "Проект "Слуги Народа" авторства Ткаченко и его коллег - основательный труд, но он выглядит, как качественная курсовая или дипломная работа по вопросам самоуправления. Там есть важные инициативы по системному реформированию работы власти в Киеве, но в целом законопроект прямо противоречит, как Конституции, так и действующему законодательству о выборах, нормам местного самоуправления, государственных администрациях и государственных закупках", - продолжает Осадчук.

Но несмотря на разногласия, законопроекты о столице, как рассказывают в "Слуге народа" готовятся вынести в сессионный зал уже на следующей неделе. Можно не сомневаться, что именно документы правящей партии будут иметь наибольшую поддержку. "Я думаю, что специально поменяли план и сделали сессионными днями 2-3-4 октября, чтобы в эти дни рассмотреть вопросы по Киеву", - прокомментировал Алексей Гончаренко.

Амбиции кандидатов

Активизировалась борьба и за мэрское кресло. Готовность побороться за него уже выразили немало желающих. Нынешний градоначальник Виталий Кличко хочет и дальше возглавлять город, несмотря на то, что сейчас имеет большие проблемы с командой. Кличко уже анонсировал, что пойдет на выборы с обновленной политической силой, и взял себе в советники бывшего управляющего партнера UNITcity Максима Бахматова. Также действующий мэр анонсировал увольнение Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна, которых в СМИ неоднократно связывали с бизнесменом Вадимом Столаром. Именно из-за последнего, который курировал застройки по Киеву во время мэрства Кличко, у того было много проблем в публичной плоскости.

Кроме обновления команды, у Кличко также не планируют входить в клинч с президентом Зеленским, намекая на конфликт с Андреем Богданом и близким к нему застройщиком Андреем Вавришем.

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В команде Зеленского рейтингового кандидата, способного бороться с Кличко, пока не имеют. Александр Ткаченко, который претендовал на эту должность, по социологическим замерам уступает Кличко. Например, по результатам "Рейтинга", которые были "слиты" в сеть несколько недель назад, у Ткаченко 12,1% поддержки, а у Кличко - 24,9%, хотя как говорят люди, приближенные к Кличко, по внутренним рейтингам, сейчас этот показатель еще выше. Также были намерения двигать на этот пост народного депутата Андрея Холодова, но после скандала связанного с Виктором Медведчуком, эту идею отодвинули в долгий ящик.

Среди претендентов на пост мэра присутствует бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, хотя сам он говорит, что еще не определился с походом на выборы. Также в рейтинги включили телеведущего Сергея Притулу, который баллотировался по спискам партии "Голос" в парламент. Согласно "Рейтингу", у него было 14,6% поддержки, но официально о своем походе на мэра Киева он не заявлял. Также, в политикуме говорят о том, что в мэры собирается ресторатор Сергей Гусовский, который ранее запускал инициативу "Люди важливі", в которой также принимал участие нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. И вел по этому поводу переговоры с командой Зеленского.

Вопросы об этом Гусовский переадресовал на свою пресс-службу. Там "Апострофу" ответили, что вскоре Гусовский сам сделает заявление по поводу своего участия в выборах и отметили, что он выступает за принятие закона о столице и перезагрузку киевской власти. "Общение с политическими силами и политиками - это составляющие для решения первоочередных вопросов, связанных с проблемами столицей", - пояснили в пресс-службе контакты с командой Зеленского.

Среди претендентов на главный киевский пост присутствует также миллионер Гарик Корогодский, который уже не первый год имеет амбиции стать мэром. По информации "Апострофа", собирается попробовать свои силы в столице и экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Также будут выдвигать свою кандидатуру и бывшие руководители КГГА Александр Попов и Александр Омельченко, и народный депутат VIII созыва Борислав Береза. Но все амбиции упираются в дату выборов. А она может наступить все же в 2020 году, как и планировалось изначально. А к тому времени расклад сил может очень сильно поменяться.