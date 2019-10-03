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В Украину прибыла важный гость из США: первые подробности и фото

четверг, 03 октября 2019, 21:27
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Фото: посольство США в Украине

В четверг, 3 октября, в Киев с официальным визитом прибыла руководитель Бюро Государственного департамента США по вопросам конфликтов и стабилизации Дениз Натали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство США в Украине.

"Мы рады приветствовать в Киеве главу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами относительно конфликта на Донбассе и поддержки ветеранов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Натали посетила Майдан Независимости и почтила память героев Небесной сотни.

Стоит добавить, что визит руководителя Бюро Госдепартамента США в Украину проходит на фоне масштабного политического скандала в США.

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