Как Лукашенко и Зеленский отжигали в Житомире: смешные моменты показали на видео

В сети показали самые искрометные "перлы" встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко, который уже отличился шуткой о президенте России Владимире Путине, состоявшейся в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Соответствующую нарезку опубликовали на YouTube.

По шуткам, которые удалось "состряпать" из моментов встречи, видно, что форум происходил на довольно дружелюбной ноте и без шуток, в таком случае, не обошлось.

"Мы за это пьем воду, - сказал Зеленский, комментируя слова одной из выступавших. – Что поставили, то и пьем", - отшутился ему в ответ Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, о чем говорили Зеленский и Лукашенко в Житомире.