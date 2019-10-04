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Как Лукашенко и Зеленский отжигали в Житомире: смешные моменты показали на видео

пятница, 04 октября 2019, 18:59
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Фото: сайт президента Украины

В сети показали самые искрометные "перлы" встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко, который уже отличился шуткой о президенте России Владимире Путине, состоявшейся в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Соответствующую нарезку опубликовали на YouTube.

По шуткам, которые удалось "состряпать" из моментов встречи, видно, что форум происходил на довольно дружелюбной ноте и без шуток, в таком случае, не обошлось.

"Мы за это пьем воду, - сказал Зеленский, комментируя слова одной из выступавших. – Что поставили, то и пьем", - отшутился ему в ответ Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, о чем говорили Зеленский и Лукашенко в Житомире.

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