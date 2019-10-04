Лукашенко в панике: он чуть не назвал Зеленского Путиным, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил шуткой о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте России Владимире Путине, который недавно попал на забавную карикатуру с долларом.

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"Я испугался, неужели Владимир Владимирович (вместо Владимира Александровича, имея ввиду Путина, - прим. ред.) сказал, - отшутился белорусский глава, парируя на уточнение президента Украины Владимира Зеленского и обращаясь к нему по имени отчеству во время своей речи на втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Владимир Зеленский, в свою, очередь, заулыбался. Этот случай вызвал хохот, который отчетливо слышно за кадром, и у участников форума.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко отличился остроумной шуткой о включении России в состав Беларуси.