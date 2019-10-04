О чем говорили Зеленский и Лукашенко в Житомире: фото, видео и детали беседы

4 октября в Житомире президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили политические вопросы.

Об этом сообщает издание "Белта".

Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту города. Потом они провели встречу, где пообщались о политических вопросах взаимодействия двух стран.

"Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - сказал глава Лукашенко.

Также он заверил Владимира Зеленского, что Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе.

1.jpg 1 / 1 3.jpg 1 / 1 2.jpg 1 / 1 5.jpg 1 / 1 4.jpg 1 / 1 6.jpg 1 / 1

4 октября также предусмотрены переговоры делегаций Украины и Республики Беларусь под председательством президентов. Там Зеленский и Лукашенко выступят с речами на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь.

После этого состоится церемония подписания двусторонних документов.

Кроме того, как планируется, президенты двух стран осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники (где представлена техники белорусских и украинских производителей, есть и образцы продукции совместного производства) в Житомире.

Как сообщал "Апостроф", в Украине нашли точное объяснение заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе без участия США.