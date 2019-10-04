Уже дома: Лукашенко освободил украинского журналиста, осужденного за шпионаж

4 октября на родину вернулся украинский журналист Павел Шаройко, которого осудили в Беларуси по делу о шпионаже.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

У Владимира Зеленского заявили, что Шаройко был помилован и уже вернулся в Киев.

Как известно, 4 октября в Житомире проходит встреча Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно к этому событию и был освобожден журналист.

Шаройко с 2011 года работал в Беларуси. Он был задержан 25 октября 2017 года. Верховный суд Беларуси приговорил журналиста на восемь лет лишения свободы.

Напомним, что ране Лукашенко говорил, что готов помиловать осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого белорусского гражданина Юрия Политику.