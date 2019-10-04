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Синдром Добкина: сети повеселило видео из Рады со скандальным "слугой народа"

пятница, 04 октября 2019, 09:26
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В сети высмеяли поведение народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который вел себя необычно во время заседания украинского парламента 3 октября.

Видео с народным избранником опубликовано на канале "Голос народа" в YouTube.

Так, на опубликованных кадрах Тищенко не может усидеть на месте, постоянно чешет нос и ходит за колонну, как это в свое время делал уже экс-нардеп Дмитрий Добкин. Кроме того, Тищенко пытался проголосовать по системе "Рада", хотя карточке в аппарате для голосования не было.

В комментариях люди удивляются такому поведению нардепа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователей социальных сетей позабавило видео со странным поведением в сессионном зале Верховной рады тогда еще народного депутата Дмитрия Добкина.

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