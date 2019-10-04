Скандальные Шуфрич и Кива стали героями яркой карикатуры

Своеобразное поведение в Верховной Раде народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича и Ильи Кивы вдохновило известного карикатуриста на очередной шедевр.

Карикатуру на депутатов художник Андрей Петренко опубликовал в своем Twitter с хештегом #шуфрич & #кива - за жизнь.

На картинке скандальные нардепы Шуфрич и Кива изображены рядом, держащимися за руки. Черные прямоугольники прикрывают у них те части тела, которые в эти дни были в центре пристального внимания прессы и общественности.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич появился в Верховной Раде с заклеенным черной лентой ртом.

Его коллега Илья Кива на протяжении дня дважды попадал в объектив камер при очень странных обстоятельствах.