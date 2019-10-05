Импичмент Трампа и "украинский след": появились тексты переписки дипломатов США с помощником Зеленского

В США велась подготовка заявления от имени президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года на стороне кандидата от демократов Хиллари Кинтон.

Об этом свидетельствуют тексты сообщений, опубликованные комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.

В переписке общаются представитель команды украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, спецпредставитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулаини.

Напомним, что появились новые детали выступления бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера перед Конгрессом США.