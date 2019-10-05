Кто "подарил" Трампу импичмент? Реакция соцсетей на выступление Волкера в Конгрессе

В сети активно обсуждают выступление бывшего спецпредставителя Госдепа США по делам Украины Курта Волкера, который в частности, рассказал о причастности бывшего генрпрокурора Украины Юрия Луценко к ситуации, происходящей внутри Штатов и не только.

В своем выступлении Волкер отметил, что Луценко является ненадежным источником информации.

Кроме того, бывший спецпредставитель рассказал о том, что президент США Дональд Трамп ужасно относился к Украине и не хотел встречаться с новым руководством страны.

В сети пишут, что окружение Трампа, а точнее его семья, изначально были пророссийски настроены. Также украинцы активно обвиняют Луценко в том, что именно из-за него у Трампа сложилось такое впечатление об украинцах.

Напомним, что стали известны подробности разговора бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, одного из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, с адвокатом последнего Руди Джулиани.