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Преемник Волкера: стало известно, кто может стать новым спецпредставителем США в Украине

суббота, 05 октября 2019, 11:35
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Новым специальным представителем Госдепартамента США в Украине может стать Майкл Костив, который ранее рассматривался на должность посла Соединенных Штатов.

Об этом сообщает ZN.ua.

Как отмечается, у Костива могут возникнуть сложности с утверждением Сенатом, которое требуется для назначения послом. На должность спецпредставителя может назначить американский госсекеретарь без одобрения парламента.

72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала. В статье о Костиве в английской версии Википедии речь идет о странной истории: якобы в конце 1981 г. он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того как Костив подал в отставку, обвинения были сняты. Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004–2006 гг. быть советником директора ЦРУ.

После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций — Chevron, в которой в 2001–2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006-го по 2011-й гг. Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам источников журналистов, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Костив владеет украинским, русским, испанским, итальянским и польским языками.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 сентября бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер подал в отставку.

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