"Эпоха бедности" в прошлом: сеть взбудоражило свежее видео с кортежем Зеленского

В Житомире состоялась встреча президентов Украины и Беларуси - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. Жители города обратили внимание на то, в каком кортеже передвигается украинский лидер.

Как пишут местные СМИ, для того, чтобы главы государств приехали к месту проведения пресс-конференции, пришлось парализовать транспортное движение чуть ли не всего Житомира.

Журналисты отмечают, что полицейские останавливали частные машины. Когда ехал президентский кортеж движение транспорта по улице Киевской было полностью остановлено.

В сети выразили свое удивление кортежем Зеленского. Люди напоминают президенту, что он обещал отказаться от такой роскоши.

Напомним, что сын президента Беларуси Николай Лукашенко оказался в центре внимания социальных сетей.